Son Dakika: Bağcılarlı çocuklara kriptoloji eğitimi
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Son Dakika: Bağcılarlı çocuklara kriptoloji eğitimi

Son dakika haberleri: Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi olmak isteyenlere uygulamalı kriptoloji (şifre bilimi) eğitimi veriyor.

Son Dakika: Bağcılarlı çocuklara kriptoloji eğitimi
18.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:48

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi olmak isteyenlere uygulamalı kriptoloji (şifre bilimi) eğitimi veriyor. Çocuklar, öğrendikleri Sezar ve Napolyon şifreleme yöntemi sayesinde gelecekte hacker ve düşman yazılımlara karşı bilgi, belge ve programlarını güvenli şekilde koruyabilecekler.

Çocukların yeteneklerini keşfedip onlara uygun atölyelerde hizmet sunan Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, yaz sezonu eğitimlerine devam ediyor. Birer haftalık olarak hazırlanan paket eğitimlerde çocuklara Hidden Picture'den İngilizceye strateji oyunlarından bulmacaya kadar renkli ve bir o kadar da yararlı dersler veriliyor.

Kendi aralarında mesajlaşıyorlar

Kursta en çok dikkat çeken yer ise Kriptoloji (Şifre Bilimi) sınıfı. Sessiz bir şekilde masalarında oturan çocuklar, burada şifreleme yöntemlerini uygulayarak öğrenme fırsatı buluyor. Derste eğitmenler tarafından alfabenin belirlenen miktarda kaydırılması ve ana mesajdaki harflerin yeni alfabede kendilerine karşılık gelen harflerle değiştirilmesi esasına dayanan Sezar yöntemi ile her harfin bir sembolle temsil edildiği hiyeroglif yazılara benzeyen şekillerin kullanıldığı Napolyon yöntemi öğretiliyor. Şifreleme yönteminin tekniğini öğrenen kursiyerler daha sonra ikişerli gruplar halinde kendi aralarında mesajlaşıyorlar.

Casus yazılımlara karşı kullanacaklar

Çocukların kimi bilgisayar mühendisi kimi de yazılım mühendisi olmayı düşünüyor. Burada şifreleme mantığını çözen öğrenciler, ilerideki eğitim hayatlarında bu tekniği geliştirerek özellikle siber saldırılarda hacker, casus yazılım ve düşmanlara karşı kullanabilecekler. Bilgisayar Mühendisi olmak istediğini söyleyen kursiyerlerden Resul Emin İslamoğlu, "Harflere karşılık gelen semboller var onları yan yana getirip şifreler oluşturuyoruz. Arkadaşlarımızla da aramızda yazışıyoruz. İleride yaptığım programları korumak için kriptolojiyi öğreniyorum" dedi.

Becerilerini geliştirme ortamı sunuyoruz

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde gençleri geleceğe hazırladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bilimsel merak ve öğrenme isteği olan öğrencilere araştırma, gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, ifade etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerini geliştirme ortamı sunuyoruz. Onlar da kendilerine verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor" dedi.

Pandemi kurallarına dikkat edilen Kriptoloji Atölyesi'nde şu anda 8 çocuk eğitim görüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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