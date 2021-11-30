Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü, ölü ve yaralılar var
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Son dakika! Azerbaycan Sınır Hizmetleri komutanlığına bağlı askeri bir helikopter, tatbikat sırasında düştü. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Bugün saat 10:40 sularında Khizi bölgesindeki Garaheybat hava sahasında yapılan eğitim uçuşları sırasında Azerbaycan Devlet Hudut Teşkilatı'na ait bir askeri helikopter düştü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki mürettabat içinden ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet