Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü, ölü ve yaralılar var

Bugün saat 10:40 sularında Khizi bölgesindeki Garaheybat hava sahasında yapılan eğitim uçuşları sırasında Azerbaycan Devlet Hudut Teşkilatı'na ait bir askeri helikopter düştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki mürettabat içinden ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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