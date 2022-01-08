Son dakika! Aydın'da itfaiye aracı sulama kanalına devrildi - Haberler
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Son dakika! Aydın'da itfaiye aracı sulama kanalına devrildi

Son dakika! Aydın'da itfaiye aracı sulama kanalına devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Aydın'da Söke ilçesinde görevden dönen itfaiye aracı sulama kanalına devrildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da Söke ilçesinde görevden dönen itfaiye aracı sulama kanalına devrildi. Araç içerisinde bulunan itfaiye erleri şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi Burunköy Azmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görevden dönen itfaiye aracı henüz bilinmeyen bir nedenle yol üzerine bulunan sulama kanalına devrildi. Devrilen araçta bulunan 2 itfaiye eri soğukkanlılığını koruyarak hızlıca araçtan çıkmayı başardı. Kanala devrilen araç içerisinde bulunan itfaiye erleri şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkan 2 personel tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Son dakika! Aydın'da itfaiye aracı sulama kanalına devrildi

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