Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

20.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:54

Son dakika haberlerine göre AVCILAR'da bitişikteki inşaata gelen beton mikserinin sesinden korkup bir işyerinin reklam tabelasının üzerine kaçan ve burada 2 gün mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı.

AVCILAR'da bitişikteki inşaata gelen beton mikserinin sesinden korkup bir işyerinin reklam tabelasının üzerine kaçan ve burada 2 gün mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı.

Merkez Mahallesi'ndeki Reşitpaşa Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir bina inşaatına getirilen beton mikserinin sesinden korkan sahipsiz kedi hızla kaçarken bitişikteki bir işyerinin reklam tabelasının üzerine atladı. Kedi buradan inemeyince iki gün mahsur kaldı. Karşı kaldırımdan geçen ve Cuma günü banka sırasında bekleyenlerin fark ettiği sürekli miyavlayan kediyi kurtarmak isteyen çiğköfte satılan işyerinin sahibi Ali Akyol, inşaat ile tabela arasına bir kalas koyarak geçip kurtulması için çaba harcadı. Ancak kedi buradan bir türlü inemedi. Akyol, tavuk eti atarak beslediği sahipsiz kedinin kurtarılması için itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen Avcılar İtfaiyesi erleri merdivenle ulaşmak istedikleri kediyi kurtarırken reklam tabelasına zarar vermemek için çeşitli yollar denedi. Sonunda itfaiye aracındaki büyük merdiven getirildi. Tırmanan itfaiye erini gören kedi soldaki bir başka reklam tabelasına doğru kaçtı. Bunun üzerine ağ hazırlandı. Yoldan geçenlerin de ilgi ile izlediği kedi kurtarma operasyonunda sahipsiz hayvan boynundan yakalanarak indirildi. İtfaiye erinin okşayarak sakinleştirdiği kedi kısa sürede koşarak gözden kayboldu.

Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA KORKUNCA REKLAM TABELASININ ÜZERİNE KAÇIP MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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