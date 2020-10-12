ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı

Bursa'da, ATM'de bir kadının parasını gasp etmek isteyen şahsa polis müdahale etti. Polise kafa atarak dudağını patlatan şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Bursa'da, Kent Meydanı AVM önünde meydana gelen olayda, ATM'den para çekmeye çalışan N.A'nın yanına gelen bir şahıs, çektiği 2 bin lirayı almaya çalıştı. Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan U.I. daha sonra kaçmaya çalıştı.

YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunu yaralayan şahıs ise emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı