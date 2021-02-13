Son dakika! Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah

13.02.2021 16:36 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:45
Son dakika! Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah

Son dakika haberi... BATMAN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ile birlikte Covid-19 aşısı oldu.

BATMAN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ile birlikte Covid-19 aşısı oldu. Kentte 15 binin üzerinde aşı yapıldığını belirten Vali Şahin, salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu söyledi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdür Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. İl Sağlık Müdür Dr. Hakan Pamukçu'un gözetiminde aşı olan Vali Şahin, Batman'da 15 bin kişinin aşı olduğunu söyledi. Sırası gelenlerin aşı olmaları gerektiğini anlatan Şahin, salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu belirtti. Şahin, "Sistemde aşı olmaları gereken tüm vatandaşların aşı olmasını şiddetle istiyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanıyor. Ayrıca eşleri 60 yaşında olanlar da aşı olabiliyor. Aşı, salgınla mücadelede tek silah. Aşılama çalışmaları şu anda 15 bin kişiyi geçti. Evlerde aşı olmak isteyen vatandaşlara oluşturduğumuz 31 kişilik ekiple evlerine kadara gidip aşılama çalışmalarını yaptırıyoruz. Bu uygulamadan vatandaşlarımız oldukça memnun" dedi.

KISITLAMA DENETİMİNE KATILDI

Vali Şahin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı olduktan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlere katıldı. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile Turgut Özal Bulvarı Esentepe Kavşağı'nda araçlara yönelik denetimde Şahin, koronavirüs tedbirlerine uyulması için sürücülere uyarılarda bulundu. Batman genelinde koronavirüs tedbirlerine uyulduğunu anlatan Vali Şahin, "Sokağa çıkma kısıtlamasında ekiplerimiz denetimleri ciddi bir şekilde sürdürüyor. Trafikte az orandaki kalabalık bazı istisnalardan kaynaklanıyor. Batmanlı vatandaşlarımızın büyük bir bölümü sokak kısıtlamasına uyuyor" diye konuştu.


Son dakika! Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah
Son dakika! Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah
Son dakika! Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah
Son dakika! Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Erol Büyükburç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Ankara Antalya Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Aşı olan Batman Valisi Şahin: Aşı, salgınla mücadelede tek silah - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 16:48:40. #1.14#
title