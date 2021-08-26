Son Dakika | Arazide çalışırken üzerine yıldırım düşüp öldü
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Son Dakika | Arazide çalışırken üzerine yıldırım düşüp öldü

Son Dakika | Arazide çalışırken üzerine yıldırım düşüp öldü
Demirören Haber Ajansı / Doğuş Poyraz Durak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, üzerine yıldırım düşen Halis Hışır (57) hayatını kaybetti.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, üzerine yıldırım düşen Halis Hışır (57) hayatını kaybetti.

Göle ilçesi Gedik köyünde etkili olan yağmur sırasında arazide çalışan 7 çocuk babası Halis Hışır'ın (57) üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sekv edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hışır kurtarılamadı. Hışır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Göle Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Son Dakika | Arazide çalışırken üzerine yıldırım düşüp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğuş Poyraz Durak

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