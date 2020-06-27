Son Dakika: "Arabalı Sinema Gecesi" ile sinema keyfi arabalara taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: "Arabalı Sinema Gecesi" ile sinema keyfi arabalara taşındı

Son dakika haberleri: Edirne'de, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla başlatılan "Arabalı Sinema Gecesi" etkinliğiyle sinema keyfi arabalara taşındı.

27.06.2020 23:50 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:31

Edirne'de, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla başlatılan "Arabalı Sinema Gecesi" etkinliğiyle sinema keyfi arabalara taşındı.

Edirne Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle sinema etkinliği başlattı.

Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi'nde oluşturulan alana otomobilleriyle gelen vatandaşlar, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın rol aldığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini izledi. 9 dönümlük arazide oluşturulan sinema alanındaki etkinliğe, yaklaşık 300 araç katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde halkı sinema ve tiyatroyla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle sinemaların kapalı olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, "Halkımız sinemalara gidemedi ama arabalı sinemayla bunu bir nebze de olsa tattırmak istedik. Nostaljik filmlerden oluşan bir seri başlattık. Ayrıca her film için bu günleri hatıralarda yaşatacak hatıra biletleri hazırladık ve sinemaseverlere dağıttık." diye konuştu.

Tanrıkulu, temmuz sonuna kadar film gösteriminin devam edeceğini kaydetti.

"Nostalji sevdiğimiz için en ön sırada yerimizi aldık"

Eşiyle filmi izlemeye gelen İsmail Mihyaz da Trakya Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri olarak filmi klasik araçların içerisinden izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Ailesiyle filmi izleyen Alican Atmaca, salgın nedeniyle uzun süredir sinemaya gidemediğini anlattı. Açık havada sinema keyfinin sağlık açısından daha güvenli olduğunu vurgulayan Atmaca, etkinliğin devamını beklediğini aktardı.

Arzu Kamar ise etkinliğin Edirne'de bir ilk olduğunu belirterek, "Biz de nostalji sevdiğimiz için en ön sırada yerimizi aldık." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: 'Arabalı Sinema Gecesi' ile sinema keyfi arabalara taşındı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mete Kalkavan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza İzmir Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika: "Arabalı Sinema Gecesi" ile sinema keyfi arabalara taşındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 00:54:26. #1.14#
title