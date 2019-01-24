Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum, fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 üniversite öğrencisinin derede kaybolduğunu, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

"20 YAŞINDAKİ KIZINIZ KAYIP, ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Antalya'da geçen haftadan beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

VALİ KARALOĞLU, HASTANEDEKİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Şiddetli yağışın etkilediği Antalya merkezi ve özellikle Kumluca, Finike, Kemer ilçelerinde ilkyardım ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek, sahadaki çalışmaları denetledi.

Dün geceden beri, bölgede etkili olan yağış ve hortum, seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalara zarar vermişti.