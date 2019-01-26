Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var

Antalya'da kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum, Antalya Havalimanı'nda da etkili oldu. Hortum nedeniyle; iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. Bir uçak ve bir polis helikopterinin pervanesinde hasar meydana geldi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Vatandaşlardan ricam, meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar. Bu uyarılar ölçüsünde dışarıya çıksınlar. Hava trafiği normale döndü, enerji veremediğimiz bölgeler var" uyarısında bulundu.

ANTALYA'DA YAŞAM FELÇ OLDU

Antalya'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çöp konteynerleri ve tabelalar yola savruldu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor.

KUMLUCA'DA YİNE HORTUM

Fırtınayla birlikte Kumluca'nın Salur Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum, seraların yanı sıra işçilerin kaldığı konteynerleri savurdu. Hortum nedeniyle Kumluca'da Suriyeli anne ve baba ile 3 çocuğu yaralandı. Finike ilçesinde de hortum oluştu. Denizde oluşan hortum bir süre karada ilerledikten sonra etkisini yitirdi. Antalya kent merkezinde de hortum oluştu. Konyaaltı ilçesi Balıkçı barınağı mevkisinde iki noktada hortum oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

HAVALİMANINDA DA HORTUM OTOBÜSÜ DEVİRDİ

Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi. Güzeloba Mahallesi'nde oluşan hortum havalimanına kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti. Hortumun geçtiği noktalarda ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hortum nedeniyle; iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. Bir uçak ve bir polis helikopterinin pervanesinde hasar meydana geldi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

VALİ VATANDAŞLARI UYARDI

Fırtınanın devam ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu, "Vatandaşımızdan ricamız Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından anlık olarak meteorolojiden gelen uyarıları paylaşıyoruz. Vatandaşımız mecbur kalmadıkça özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen uyarıları dikkati alsınlar. Son 4 gündür tam bir afet yaşadık. 4 günde 5 hortum yaşadık. Daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ne olur dikkatli olsunlar."

DOLU YAĞDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Kuvvetli yağış ve fırtına kent merkezinde trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun zaman zaman yerini dolu yağışına bırakması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Caddesi, Güllük ve Konyaaltı caddelerinde görüş mesafesinin kaybolması nedeniyle sürücüler ilerleyemedi ve durmak zorunda kaldı. Yağış nedeniyle kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Kentin ana bulvarı 100. Yıl'da ağaçlar yola devrildi ve ulaşım güçlükle sağlanıyor.

CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Kent merkezinde saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan rüzgar, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Minarenin devrilen parçaları nedeniyle caminin bazı camları kırıldı, çevresindeki ağaçlar ve oturma alanları zarar gördü.

Kuvvetli rüzgar denizde ise dev dalgaların oluşturdu. Konyaaltı sahilinde oluşan dalgaların boyu 5- 7 metreye ulaştı. Falezlere çarpan dalgaların boyu ise 20- 30 metreyi buldu.

RÜZGAR HIZI 103 KİLOMETRE

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Antalya kent merkezine son 24 saatte metrekareye 90 kilogram, Kemer ilçesine 111 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, kent merkezindeki rüzgar hızının saatte 103 kilometreye ulaştığı vurgulanırken; rüzgar hızının Kemer'de 96, Aksu'da 91 ve Serik'te ise 88 kilometre olduğu belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KAR UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yağışın, 27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi. Kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli yağmurlla birlikte fırtınanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, rüzgarın güney yönünden saatte 70 ila 100 kilometre hızla eseceği vurgulandı. Açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, soba zehirlenmesi ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları istendi.