Ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Kökez Mahallesi'nde Remzi Kerpiç'in evine gelen Yılmaz N. (48) ile ayrı yaşadığı eşi Gülbahar N. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçağını kullanan Yılmaz N., eşini kafasından yaraladı.

6 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Yılmaz N'nin, yanında getirdiği av tüfeğiyle 6 el ateş ettiği Remzi Kerpiç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan çiftin oğlu Furkan N. (14) de saçmaların çenesine isabet etmesiyle yaralandı.

ANNE VE OĞLUNUN DURUMU İYİ

Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Remzi Kerpiç'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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