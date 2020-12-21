Son Dakika | Annelerin emzirirken daha fazla inek sütü tüketmesi çocuklarda gıda alerjisi riskini düşürebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Annelerin emzirirken daha fazla inek sütü tüketmesi çocuklarda gıda alerjisi riskini düşürebilir

21.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:18
Son Dakika | Annelerin emzirirken daha fazla inek sütü tüketmesi çocuklarda gıda alerjisi riskini düşürebilir

Son dakika haberine göre Annelerin emzirirken içtiği inek sütü ile çocuklarda düşük gıda alerjisi riski arasında bağlantı keşfedildi.

Annelerin emzirirken içtiği inek sütü ile çocuklarda düşük gıda alerjisi riski arasında bağlantı keşfedildi.

NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine göre, konuyla ilgili araştırma, İsveç'te Chalmers Teknoloji Üniversitesinden uzmanlar tarafından yürütüldü.

Araştırma çerçevesinde 500'den fazla İsveçli kadının beslenme alışkanlıkları ve bir yaşındaki çocuklarında gıda alerjisinin yaygınlığı incelendi.

Çalışma ekibinin lideri Mia Stravik, "Sağlıklı bir yaşındaki çocukların annelerinin, emzirirken alerjik bir yaşındaki çocukların annelerinden daha fazla inek sütü tükettiklerini gördük." açıklamasını yaptı.

Ekibin bir diğer üyesi Profesör Ann-Sofie Sandberg de inek sütünde bağışıklık sisteminin gelişmesini harekete geçiren içeriklerin bulunmasının, annenin emzirirken daha fazla süt tüketmesiyle çocuklarda alerji riskinin düşmesi arasındaki ilişkiyi açıklayabileceğini belirtti.

Araştırma sırasında annelerin gebeliklerinin 34. haftasında, doğumdan bir hafta ve dört ay sonra beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verdiği, çocukların da bir yaşına geldiklerinde gıda alerjisi, atopik egzama ve astım gibi rahatsızlıklar bakımından uzman hekim tarafından incelendiği kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Nutrients" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Okan Bayülgen Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Vitor Hugo Abdullah Avcı Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız İzmir Silah İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Annelerin emzirirken daha fazla inek sütü tüketmesi çocuklarda gıda alerjisi riskini düşürebilir | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:30:14. #1.15#
title