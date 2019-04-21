Son Dakika! Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırıyla İlgili Açıklama Geldi

Ankara Valiliği, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRIYA UĞRADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

İŞTE ANKARA VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır.