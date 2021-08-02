Ankara'daki kazada ölen Canan, toprağa verildi

ANKARA'nın Güdül ilçesinde, dün hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Canan Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ANKARA'nın Güdül ilçesinde, dün hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Canan Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Güdül ilçesindeki Ayaş- Beypazarı yolu üzerinde bulunan kavşakta dün akşam, Vural Mahim yönetimindeki 48 PF 899 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Aydın'ın kullandığı 34 VT 248 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Vural Mahim ile otomobilde bulunan Canan Aslan hayatını kaybetti. Sürücü Yaşar Aydın ile Canan Aslan'ın kızları Azra ve Afra Aslan ile Pervin Bulca, hafif ticari araçta bulunan Mahmut Can Alioğlu ve Soydan Mahim ise yaralandı. Kazada ölen Canan Aslan'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Sincan'daki Cimşit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı