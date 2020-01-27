Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen ve 39 vatandaşın yaşamına mal olan depremin ardından Ankara'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem saat 13.51'de meydana geldi.
27.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:11
Geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından merkez üssü Ankara Akyurt olan bir deprem meydana geldi.
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