Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen ve 39 vatandaşın yaşamına mal olan depremin ardından Ankara'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem saat 13.51'de meydana geldi.

27.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:11

Geçtiğimiz cuma akşamı 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından merkez üssü Akyurt olan bir deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu

: Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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