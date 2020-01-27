: Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

27.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:11

Geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından merkez üssü Ankara Akyurt olan bir deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Videosu