FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen hücre evinde yakalandı
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FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen hücre evinde yakalandı

12.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:33
FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen hücre evinde yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

FETÖ firarisi eski Emniyet Müdürü Abdullah E., Etimesgut ilçesinde bulunan gaybubet evinde yakalandı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

BYLOCK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve örgüt yapılanmasında yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan şüphelilerle ilgili soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen hücre evinde yakalandı

23 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Söz konusu soruşturma kapsamında, farklı meslek gruplarına üye toplam 23 kişinin, ByLock kullandıklarına dair tespit ve örgütün değişik kademelerinde hiyerarşik yapılanmada yer aldıklarına dair beyanlar bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu kişilerle ilgili gözaltı kararı verildiği, şüphelilerin yakalanma işlemlerinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltı kararı verilen 23 şüpheli arasında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor ve Kur'an kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat ve doktor bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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