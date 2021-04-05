"Montrö" bildirisine imza atan 10 emekli amirale gözaltı kararı
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"Montrö" bildirisine imza atan 10 emekli amirale gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Montrö' bildirisine imza atan 10 emekli amirale gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "montrö" bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "montrö" bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu "montrö" bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Bunun üzerine 10 emekli amiralin evlerinde arama başlatıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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