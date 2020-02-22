: Son dakika: Ceren Damar'a çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma

22.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:39

Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, merhume Ceren Damar Şenel'in cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek, "Eğer ölmeseydi şuanda cinsel saldırıdan yargılanıyor olacaktı" dedi. Ankara Barosu, mahkemedeki sözleri nedeniyle Vahit Bıçak hakkında soruşturma başlattı.

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan yargılanan Hasan İsmail Hikmet'in yargılaması Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede müvekkili Hikmet'i savunan Avukat Vahit Bıçak, maktule Ceren Damar Şenel hakkında çirkin sözler sarf etti.

"CEREN, CİNSEL SALDIRILARDA BULUNDU"

Bıçak, Şenel'i cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Avukat Vahit Bıçak, "Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır" diyerek müvekkilinin cinsel saldırıdan mağdur olduğunu ifade etti. Bıçak ayrıca, "Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözleriyle büyük tepki çekti.

'DAMAT' SÖZLERİ SONRASI SALONDA TEPKİ SESLERİ

Sanık avukatının sözleri üzerine maktulenin babası Mustafa Damar, "Müvekkilini damat olarak al o zaman" diyerek avukata tepki gösterdi. Acılı babanın sözleri üzerine avukat, "Siz almışsınız zaten" yanıtını verince salonda sesler yükseldi.

ANKARA BAROSU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Vahit Bıçak'ın Türkiye gündemine oturan tavrı sonrası harekete geçen Ankara Barosu, avukat hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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