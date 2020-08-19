Son dakika... Anız yangınının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika... Anız yangınının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan anız yangınının sıçradığı evde hasar oluştu.

19.08.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:09

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan anız yangınının sıçradığı evde hasar oluştu.

Sarıbelen Mahallesi'nde Ahmet Çelik'e ait evin yakınında bulunan anızda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, tek katlı eve sirayet etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Anız yangınının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

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