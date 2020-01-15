Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak
Son dakika: 29 Nisan 2017'den beri erişime kapatılı olan Wikipedia'yla ilgili mahkeme kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ulaşınca Wikipedia erişime açılacak.
Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı.
Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.
GEREKÇELİ KARAR
Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.
"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK" KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI
Wikipedia geçtiğimiz dönemde Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.
SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı daha önce erişim yasağı nedeniyle AYM'ye bireysel başvuru yapmıştı.AYM Birinci Bölümü başvuruyu ele almış ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Genel Kurul'a sevkine karar verilmişti. Wikipedia'nın avukatları, karara karşı itirazda bulunmuş ancak yasak kararı kaldırılmamıştı. Bunun üzerine Wikipedia'nın hukukçuları, 2017'de yeniden AYM'ye başvurmuştu.