Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak

15.01.2020 07:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 07:58

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı.

Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

GEREKÇELİ KARAR

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK" KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Wikipedia geçtiğimiz dönemde Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı daha önce erişim yasağı nedeniyle AYM'ye bireysel başvuru yapmıştı.AYM Birinci Bölümü başvuruyu ele almış ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Genel Kurul'a sevkine karar verilmişti. Wikipedia'nın avukatları, karara karşı itirazda bulunmuş ancak yasak kararı kaldırılmamıştı. Bunun üzerine Wikipedia'nın hukukçuları, 2017'de yeniden AYM'ye başvurmuştu.

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