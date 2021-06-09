Tartıştığı yengesini öldürüp ormanlık alana gömdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki gün önce kaybolan kadının tartıştığı eşinin yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geniş çaplı soruşturma sonuncunda yakalanan yeğen Ömer B. emniyette verdiği ifadede yengesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ömer B. ifadesinde öldürdüğü yengesinin cansız bedenini ise ormanlık alana gömdüğünü söyledi.