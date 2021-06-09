Tartıştığı yengesini öldürüp ormanlık alana gömdü
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Tartıştığı yengesini öldürüp ormanlık alana gömdü

Tartıştığı yengesini öldürüp ormanlık alana gömdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki gün önce kaybolan kadının tartıştığı eşinin yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geniş çaplı soruşturma sonuncunda yakalanan yeğen Ömer B. emniyette verdiği ifadede yengesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ömer B. ifadesinde öldürdüğü yengesinin cansız bedenini ise ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Olay Kocaeli'nin gölcük ilçesinde meydana geldi.iki gün önce Gölcük Hisareyn'deki evine gelen H.B., dini nikahlı eşi Şengül G.'nin (44) evde olmadığını görünce bir süre eşini aradı. Uzun süren aramaların ardından eşini bulamayan H.B., polis ekiplerine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından inceleme Başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül G.'nin son görüştüğünü belirlediği eşinin yeğeni Ömer B.'yi (32) gözaltına aldı.

MEZARLIĞA YAKIN BİR ALANA GÖMMÜŞ

Emniyete götürülen Ömer B. ifadesinde amcasının eşi Şengül G. ile aralarında tartışma çıktığını, büyüyen tartışma sonrasında yengesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ömer B. öldürdüğü yengesinin cansız bedenini ise arabasının bagajına koyarak Yazlık mevkiinde mezarlığa yakın bir alana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer B., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şengül G.'nin cansız bedeni ise gömüldüğü yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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