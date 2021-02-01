Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı
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Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı

01.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:47
Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı

Son dakika haberler... SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, kavşaktan geçen TIR'a ambulans ile ambulanstaki hastanın yakınlarının bulunduğu otomobil çarptı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, kavşaktan geçen TIR'a ambulans ile ambulanstaki hastanın yakınlarının bulunduğu otomobil çarptı. Zincirleme kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı. 

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Hendek Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Hastayı hastaneye götüren Recep Aslan idaresindeki 54 E 6555 plakalı ambulans ve ambulansta bulunan hastanın yakını Yunus Emre Uzun yönetimindeki 54 KK 594 plakalı otomobil, kavşaktan geçen Serdar Uçar yönetimindeki 17 ABY 843 plakalı TIR'a, ardı ardına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yunus Emre Uzun ve araçta bulunan Kübra Uzun, Gökhan Uzun ve Fatma Ayar ile ambulans sürücüsü Recep Aslan, acil tıp teknisyeni Bahar Uyar, paramedik Özge Özer ve hasta Halise Ayar yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi geldi. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kontrollü omlarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Ambulans ve otomobil, TIR'a çarptı: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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