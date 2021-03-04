Son dakika: Amasya'da köy karantinaya alındı
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Son dakika: Amasya'da köy karantinaya alındı

04.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:04
Son dakika: Amasya'da köy karantinaya alındı

Son dakika habere göre AMASYA'nın Göynücek ilçesine bağlı Karayakup köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AMASYA'nın Göynücek ilçesine bağlı Karayakup köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Göynücek Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Karayakup köyünde vaka artışının olması üzerine köye giriş ve çıkışların durdurulup izolasyon tedbirlerinin alınmasına ve köydeki camilerde cemaatle namaz kılınmasının ve her türlü ev ziyaretlerinin yasaklanmasına ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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