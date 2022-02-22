Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu

Son dakika haberi... Zonguldak Alaplı ilçesinde apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı ilçesinde apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Küçük Tekke Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın kazan dairesinin bacasında yangın çıktı. Apartman kazan dairesinin bacasından yoğun bir şekilde çıkan dumanlar bir anda bütün evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Şerife A. dumanların bir apartmanın bacasından çıktığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahallede apartmanın kazan dairesinin bacasından çıkan dumanlara müdahale etti. Kalorifer bacasından kaynaklanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Şerife A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu

Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu

Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu

Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu

Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu

Son dakika: Alaplı'da baca yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tekke Mahallesi, Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title