Son Dakika! Akşener, CHP'nin İzmir Adayına Sahip Çıktı: Babadan Oğula Suç Geçmez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığına öfkelendiği iddia edilmişti. CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'le ilgili suskunluğunu bozan Akşener, "Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez" dedi.

TUNÇ SOYER'İN ADAYLIĞI İYİ PARTİ CEPHESİNDE DE TARTIŞMA YARATTI

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla Parti Meclisi'ne (PM) gönderilen aday listesindeki bazı isimler CHP tabanında olduğu kadar İYİ Parti cephesinde de tartışma yarattı. O isimlerden en önemlisi ise İzmir büyükşehir için aday gösterilen Tunç Soyer oldu.

Tunç Soyer

AKŞENER'İN ÖFKELENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. İddialara göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Soyer'in adaylığına öfkelendi, bazı İYİ Partili kurmaylar ise Akşener'e ittifakı bitirme yönünde teklif götürdü.

AKŞENER: BABADAN OĞULA SUÇ GEÇMEZ

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Meral Akşener, yerel seçimlerde CHP'nin İzmir adayının Tunç Soyer isminin olması yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Akşener konuyla ilgili, "Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. İşbirliği yapılmış her yerde destek vereceğiz." dedi.

Meral Akşener

"GİZLİ İTTİFAK VAR MI?"

"Seçimlerde HDP'yle gizli ittifak mı olacak?" sorusuna da yanıt veren Akşener, "HDP ile ittifakımız yok. Kim kimi destekleyecek göreceğiz" dedi.

BAHÇELİ: BU İSMİ KİMSE KABUL EDEMEZ

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, ''Bu ismi ülkücü veya devrimci olan hiç kimse kabul edemez'' dedi.

Devlet Bahçeli

''DEMOKRASİDEN YANA OLAN İNSANLAR BUNU SORGULAMALIDIR''

İstanbul'dan Ankara'ya dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri, CHP'nin 12 Eylül'de herkesin üzerinde olumsuz etki yaratan bir kişinin oğlunu aday gösterdiğini belirterek, ''Demokrasiden yana tavır koyan insanların bunu sorgulaması lazım'' ifadesini kullandı.

BABASI TÜRKEŞ İÇİN İDAM İSTEDİ

İYİ Parti cephesindeki tepkinin nedeni Tunç Soyer, askeri savcı olan babası Albay Nurettin Soyer 12 Eylül döneminin kudretli isimlerinden olan Albay Soyer, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte onlarca ülkücü için idam cezası istemişti. Mahkeme tarafından kabul görmeyen iddianame nedeniyle Türkeş'e 5 yıl hapis cezası verilmiş, aynı davada 5 idam ve 9 müebbet, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.