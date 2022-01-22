Son dakika... AKSARAY MALAKLI ÇOBAN KÖPEĞİNİN, ÇİFTLİĞE GELEN KURT SÜRÜSÜNÜ KAÇIRMASI GÜVENLİK KAMERASINI YANSIDI

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Eskil ilçesi Akgöl yaylasında aç kalan kurtlar, büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftliğe geldi. Aksaray Malaklısı ve çoban köpeğinin kurt sürüsünü uzaklaştırması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Akgöl'de yaşayan Dursun Arık'a ait hayvan çiftliğinde meydana geldi. Kurt sürüsü, sabah 08.30 sıralarında köyün dışındaki büyükbaş hayvan çiftliğine yaklaşmaya başladı. Çiftlikteki kameralar tarafından kaydedilen kurt sürüsünü çiftlikte bulunan Aksaray Malaklı köpeği fark etti. Görüntülerde, Malaklı köpeği saldırınca, sesi duyan diğer köpek de harekete geçti. Köpeklerin geldiğini gören kurtlar, paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca da 5 kurt tekrar köpeklere saldırdı. Köpekler kurtların çiftliğe yaklaşmaması için kurtlarla mücadele etti. Köpeklerin tekrar kurt sürüsünü kovalaması ile kurtlar gözden kayboldu. Bu anlar çiftlik kameralarına yansıdı.

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