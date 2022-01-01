Son Dakika | Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi öldü

Son Dakika | Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi öldü
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Ergün idaresindeki 68 DP 674 plakalı otomobille gurbetçi Nuri Bal yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Kazada sürücüler ile Ergün'ün kullandığı otomobildeki eşi Semiha, kızları Rümeysa (12), Sümeyra Ergün ve Ceyda Uğurlu ile torunu Asel Uğurlu (3) hayatını kaybetti.

Cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan sürücü Nuri Bal'ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ergün ailesinin, kızlarının kent merkezindeki evinde yeni yılı kutladıkları ve Yeşiltepe beldesindeki evlerine gittikleri öğrenildi.

Cenazelerin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Yeşiltepe beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

 Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title