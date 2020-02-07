Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
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Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.02.2020 07:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 07:51
Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (), 'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğin, 10.3 olarak açıkladı.

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.


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: Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
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