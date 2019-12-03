: Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:27

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesinin 158,20 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Türkiye saati ile 12.45'te gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 35.2466 enleme 27.1506 boylamda gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak ölçtü.

BAŞKENT'TE DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan gün içerisinde Ankara'da da merkez üssü Kızılcahamam olan 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 2,7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem saat 12.06'da gerçekleşti.

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