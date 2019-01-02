Cumhur İttifakı'na Aykırı Davranan AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı

Cumhur İttifakı'na aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP Samsun İl Başkanı görevden alınmıştı. AK PartiSözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı'nın da görevden alındığını açıkladı.

SAMSUN'DA CUMHUR İTTİFAKI AYARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki görev değişikliğini "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." açıklamasıyla duyurdu.

MHP İL BAŞKANI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Cumhur İttifakı'na aykırı davranışları nedeniyle MHP Samsun İl Başkanı sabah saatlerinde görevden alınmıştı. "İttifak olmazsa olmazımız değil" diyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta da disipline sevk edilmişti.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın Samsun'daki görüşmeleri ile ilgili konuşmasında "Genel başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil. MHP olarak Samsun'da 7 belediye istedik ancak AK Parti 2 belediye verdi" ifadelerine yer vermişti.