AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Venezuela'ya devlet başkanı atamasına ilişkin "Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz" açıklamasında bulundu.

"SAÇMALIK VE SALDIRGANLIKTIR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi ve ABD Başkanı Trump'ın bunu tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Demokrasi ile yönetilen ülkelerin başka bir ülkeye 'Atama' yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem gayri meşru bir eylemdir.

Darbe ile işbaşına gelen ve seçilmiş Cumhurbaşkanını hapse atan birine "kırmızı halı serenler", kendi halkını katleden bir başkasıyla "diyalog"tan bahsedenler, başka bir ülkenin devlet başkanını atamaya çalışıyorlar.

"GEÇİCİDEVLET BAŞKANINIZ BUDUR DEMEK HALKA HAKARET ETMEKTİR"

Atadıkları kişiye "geçici devlet başkanı" ünvanı vermişler. Dünya siyaset tarihine geçecek en saldırgan kavramlardan biri olacak "geçici devlet başkanı" tabiri. "Geçici devlet başkanınız budur" demek, o halka hakaret etmektir.

Venezuela'daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkede darbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasal silahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar "kalıcı" oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise "geçici" başkan atıyorlar.

Modern zamanlarda çok siyasi yalan dolan görüldü. Ama eğer "yalan çağı" diye bir şey olsaydı, bunun başlangıç tarihi, "atama" yoluyla "geçici devlet başkanı tayin etmek" olurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"PEK ÇOK ÇIKAR HESABI OLDUĞU AÇIKTIR"

Bir ülkeye devlet başkanı atama çılgınlığına düşenlerin pek çok çıkar hesabı olduğu açıktır. Ama uğraştıkları ülkenin halkının yararına bir hesap içinde olmadıkları açıktır.

Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı "Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı" diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DİK DUR, YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade ettiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" ifadelerini kullandı.