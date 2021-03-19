Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir
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Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir

19.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:53

Son dakika! AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili olarak, "Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır. AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.' yaklaşımında hiç olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için 17 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesi'ne iddianame sundu. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da son günlerde gündemi meşgul eden HDP'ye kapatma davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SÖZ HUKUKTADIR"

Bostancı, "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır." dedi.

"KAPATMA HİÇ OLMASIN YAKLAŞIMINDA OLMADIK"

Ayrıca Bostancı, "AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.' yaklaşımında hiç olmamıştır. Bu yönde bir hukuki ve siyasi yaklaşım düşünülemez, gerçekçi değildir." açıklamasında bulundu.

Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir

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