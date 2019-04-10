AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere yönelik yaptırımlarını sert sözlerle eleştirdi. Çelik, "Avrupa'daki aşırı sağcıların, faşistlerin kullandığı argüman Bolu'da da kullanılıyor. Kendisine sosyal demokratım diyen tarihin hiçbir döneminde sosyal demokrat olmamış CHP'nin bu isme karşı tavır koyması gerekir." dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"ÖPTÜĞÜ KUR'AN'DAN BAKARA SURESİNİ OKUMASINI TAVSİYE EDERİM"

Siyasi hayatımızda ilk defa açık ve aleni bir ırkçılığın ortaya koyduğunu gördük. Bolu Belediye Başkanı, ilk icraat olarak kentte yaşayan Suriyelilere nakti ve ayni yardımın kesildiğini ilan etmiştir.Yurtdışında aşırı sağcılar vardır ve ırkçı ve nefret politikası dilini kullanırlar. Bu bizde ilk defa oluyor. Kendisi Kur'anı Kerim'i okuyarak göreve başlıyor. Kendisine öptüğü Kur'anı okumasını tavsiye ediyoruz. Bakara Suresi 178. ayetini okumasını tavsiye ediyoruz.

"CHP'NİN BOLU BELEDİYE BAŞKANI'NA TAVIR KOYMASI GEREKİR"

Avrupa'daki aşırı sağcıların, faşistlerin kullandığı argüman Bolu'da da kullanılıyor. Sanki mülteciler olmasa bir cennetmiş gibi, hayatın akışındaki her türlü sıkıntılar bu mültecilere yüklenmeye çalışılıyor. Kendisine sosyal demokratım diyen tarihin hiçbir döneminde sosyal demokrat olmamış CHP'nin bu isme karşı tavır koyması gerekir.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, ilk resmi yazısında, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, "İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması" ifadeleriyle talimat verdi.

İlk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gönderen Başkan Özcan, talimatında şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay'ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır.

Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim."