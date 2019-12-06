Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi
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Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi

Son dakika: Ağrı'da akşam saatlerinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.1 büyüklüğünden bir deprem daha meydana geldi. Aynı dakikada olan iki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

06.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:42
Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi

'nin verilerine saat 18.54'te 'da 3.3, 'de de 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

AĞRI 3.3 İLE SALLANDI

Ağrı'da saat 18.54'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü de Ağrı Tutak olarak belirlendi.

BİNGÖL'DE DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Bingöl Genç'teki deprem de saat 18.54'te 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremlerin ardından olumsuz bir bilgi yansımadı.

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