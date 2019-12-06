Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi

06.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:42

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine saat 18.54'te Ağrı'da 3.3, Bingöl'de de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AĞRI 3.3 İLE SALLANDI

Ağrı'da saat 18.54'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü de Ağrı Tutak olarak belirlendi.

BİNGÖL'DE DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Bingöl Genç'teki deprem de saat 18.54'te 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremlerin ardından olumsuz bir bilgi yansımadı.