Son dakika: Afyonkarahisar'da yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri, yerine koydu
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde cami üzerine yuva yapan leyleğin yere düşen yavrusunu itfaiye ekipleri, merdivenle yerine koydu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde cami üzerine yuva yapan leyleğin yere düşen yavrusunu itfaiye ekipleri, merdivenle yerine koydu.
İlçeye bağlı Daylık köyünde köy camisinin üzerine yuva yapan leyleğin yavrusu bulunduğu yerden aşağı düştü. Durumu fark eden köy sakinleri, durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Köye gelen itfaiye ekipleri, yuvasından düşen ve uçamayan yavru leyleği merdiven yardımı ile cami üzerinde bulunan yuvasına yerleştirdi.
Köy sakinleri, duyarlı davranışından dolayı Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy