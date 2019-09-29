Son Dakika: Muğla'nın Marmaris açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: AFAD, yaptığı açıklamada Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 10:50'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 143,73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108,80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Marmaris açıklarında, saat 10.50'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.