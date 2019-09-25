Son Dakika: Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı

Son Dakika: Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı

Son dakika: Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

25.09.2019 07:55
Son Dakika: Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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