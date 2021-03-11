Adalet Bakanlığı, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılına özel video yayınladı
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Adalet Bakanlığı, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılına özel video yayınladı

11.03.2021 23:18 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:30

Adalet Bakanlığı, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılına özel video yayınladı Adalet Bakanlığı tarafından teşkilatın her kademesinde görev yapan yargı mensubu ve personelin katılımıyla "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı"na özel bir video yayınlandı.

Adalet Bakanlığı, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılına özel video yayınladı

ANKARA - Adalet Bakanlığı tarafından teşkilatın her kademesinde görev yapan yargı mensubu ve personelin katılımıyla "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı"na özel bir video yayınlandı. İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı ruhuyla istiklal mücadelesinin önemli dönüm noktaları olan sembol şehirlerde seslendirildi.

Videoda yargı mensupları ve personele eşlik eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

Çekimler tarihi ve özel mekanlarda yapıldı

Cumhurbaşkanlığınca 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından tüm yurtta birçok etkinlik düzenleniyor. Adalet teşkilatında görevli yargı mensupları ve personel de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.

Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Afyonkarahisar, Kütahya, İstanbul, Çanakkale ve Ankara'da gerçekleştirilen video çekimlerinde şehirlerin tarihi dokusu, tarihe tanıklık etmiş mekanlar ve figürler tercih edildi.

Samsun'da İlkadım, Bandırma vapuru, Şehit Murat Uzun'un kabri, Amasya'da Saraydüzü Kışla binası, Sivas'ta Kongre Binası, Erzurum'da Kongre Binası, Nene Hatun Anıtı, Erzurum Tabyaları, tarihi adliye binası, Gaziantep'te Şahinbey Anıtı, 14 Şehitler Anıtı, İzmir'de İlk Kurşun Anıtı, Gündoğdu Anıtı, şehit Musa Can'ın kabri, Afyonkarahisar'da Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Kocatepe Anıtı ve Zafer Anıtı, Kütahya'da tarihi Kütahya Adliye binası, Dumlupınar Şehitliği, İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy kabri, Ayasofya, Sultan Ahmet Camisi önü, Çanakkale'de Abide, Şehitlik, Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliği, Ankara'da İkinci Meclis, Tacettin Dergahı ve Adalet Akademisinde çekimler gerçekleştirildi.

İstiklal Mücadelesinin ruhunu yansıttılar

Videoda İstiklal Marşı'nı büyük bir içtenlikle seslendiren, şoföründen güvenlik görevlisine, zabıt katibinden Yazı İşleri Müdürüne, mübaşirinden hakim ve Cumhuriyet Savcısına kadar her kademeden yargı mensubu ve personel ses tonlamalarıyla İstiklal Mücadelesinin ruhunu yansıttılar. Video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Adalet Bakanlığı, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılına özel video yayınladı
Adalet Bakanlığı, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılına özel video yayınladı
Adalet Bakanlığı, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılına özel video yayınladı
Adalet Bakanlığı, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılına özel video yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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