Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi

05.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:23

CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç hakkında Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle hazırlanan fezleke Meclis'e gönderildi.

Dün TBMM'de yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söyleyen Engin Özkoç, Meclis Genel Kurulu'nda da sert sözler söyleyince Genel Kurul'da büyük bir kavga çıktı ve AK Partili vekiller ile CHP'li vekiller birbirine girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın ardından Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

FEZLEKE MECLİS'TE

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Özkoç hakkında fezleke hazırlandığını belirtti ve "Engin Özkoç hakkındaki fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği sözlerin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis'te basın toplantısı düzenledi ve Erdoğan'a hakaret içerikli sözler sarfetti. Ardından TBMM Genel Kurulu'nda Engin Özkoç kürsüde konuşurken konuyu yine bu sözlere getirince AK Partili vekiller tepki gösterdi ve çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vekillerin birbirlerine yumruk ve tekmeyle saldırdığı kavganın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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