Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Sonucu bekleyeceğiz
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili olarak, "Üzerimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Konya'da Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D'yi dövdüğünü görerek olaya müdahale eden Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda Özgür Duran'ı öldürdü. Olaydan sonra Kadir Şeker için "Beni kurtardı" diyen Ayşe D, daha sonra verdiği röportajda Şeker için "Yanımıza bıçakla geldi" diyerek ilk açıklamalarından farklı sözler söyledi. Bu gelişmeler akabinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Üzerimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir" dedi.
Bakan Gül şunları söyledi:
Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bir haksız tahrik midir... Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra ortaya çıkacaktır.
"TUTUKLULUK BİR TEDBİRDİR"
Hakim savcı da sizin bizim gibi bir insan. Onların da bir vicdanı, kalbi var. Veriler çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye mahkum oldu, suçludur demek doğru değildir. Salıverildi diye, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim savcının vereceği kararla çıkacaktır. Dolayısıyla hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz.
NE OLMUŞTU?
Konya'da erkek arkadaşından şiddet gören Ayşe D'ye yardım etmek isteyen Kadir Şeker, yaşanan boğuşma sonrası kadına şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne sebep oldu. Kadir, verdiği ifadesinde kavga eden çifti görünce olaya müdahale etmek istediğini, müdahale edince Özgür Duran'ın kendisine küfürler ettiğini ve saldırdığını akabinde cebindeki bıçağı çıkardığını söyledi. Kadir, verdiği ifadesinde yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü ve bu olay sonucunda bıçağın kalbine saplandığını söyledi.
ŞİDDET MAĞDURU KADINDAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER
Şiddet mağduru kadın Ayşe D, verdiği ilk ifadesinde Kadir Şeker'in kendisine yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi. Ardından ifadesini değiştirerek, "Kavga etmiyorduk. Kadir'in bıçaklamasına gerek yoktu. Özgür'ün 19 suçtan sabıkası olması onu kötü birisi yapmaz. Ben onun için 3 çocuğumu bıraktım. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" gibi ifadeler kullandı.
Haber Videosu: Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması
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EĞER Kİ BU GÜZEL DELİKANLI CEZA ALIRSA. KADINA ŞİDDET UYGULAYAN BİLE OLSA KİMSE KARIŞMAZ. . . . MESELE BU KADAR ÖNEMLİCevap Yaz Yayından Kaldır
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insanlık ölmedi demişve gereğeini yapmış nokta.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kadının ilk ifadesinde yanımıza bıçakla geldi bıçağı gösterip duruyordu bunun üzerine özgür daha da sinirlendi. . bu kadirin işini bitirir. geçmiş olsun. . yani kahramanlık yapacam diye katil oldu. bu arada ölen adam 14 şubata nikah tarihi almış olaya bu açıdanda bakınız. . adamda bıçak yok kadını dövmüyor sadece bağırıyor. . bunuda göze alınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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karıyla koca arasına girilmez. atasözlerini yabana atmasaydın bre kadirCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ilk ifade her zaman doğruya yakındır. kadın , şeker ailesinden para isteyecektir. işi maddiye dökecek. uyanıklık yapıyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kadın ifadesini degiştirmiş. ? demekki kadında 19 suctan sabıkası olan sevgilisinin ayarında biriymiş tencere yuvarlanmış kapagını bulmuş misali . olan duyarlı yaklaşan kadire olmuş. inşallah yakın zamanda cıkarCevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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öyle olmasa zaten 3 cocuğunu bırakıp suç makinasına kaçmazdı.Yayından Kaldır
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müdahale etmezsin insanlık ölmüş derler müdahale edersin kadın seni suclar hayatın kararır bence en iyisi karışmamak gecip gitmekCevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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bu delikanlıya ceza verilirse yazıklar olsun derimCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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al başına belayı durduk yere katil oldun kadında çark etmiş sahip çıkmamış yat şimdi içerde boşu boşunaCevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır