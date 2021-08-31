Son dakika... ABD'yi vuran Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi
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Son dakika... ABD'yi vuran Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi

Son dakika... ABD'yi vuran Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde yer alan New Orleans kentinde kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi. Louisiana'nın yanı sıra ve Mississippi eyaletinde etkili olan Ida, karaya çıkmasının ardından güç kaybederek, kategori 1 seviyesine gerilemişti. Yüzlerce ev ve araba sular altında kalırken, 1 milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı açıklandı.

BİR MİLYONDAN FAZLA EV VE İŞYERİNE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Elektrik kesintilerinin bazı bölgelerde haftalarca süreceği tahmin ediliyor. ABD Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Ağustos yerel saatle 07.00'dan itibaren Ida nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon ev ve işyerinin elektriksiz kaldığını ve bu kesintilerin yaklaşık 1 milyonunun Louisiana'da olduğu aktarıldı.

BAZI BÖLGELERE ULAŞILAMIYOR

Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında yüzlerce kişinin kurtarıldığı belirtilirken, kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden bazılarına ulaşılamadığı ve bu nedenle kaç kişinin mahsur kaldığı henüz bilinmiyor.

80 MİLYON KİŞİ SEL TEHDİDİ ALTINDA

Yetkililer, Tropikal Fırtınaya dönüşen Ida'nın ABD'deki diğer eyaletler için bir tehdit olmaya devam ettiğini ifade ederken, Ida'nın getirdiği şiddetli fırtına ve yağmurlar ile birlikte Alabama'dan Massachusetts'e kadar yaklaşık 80 milyon kişinin sel tehdidi altında olduğunu açıkladı.

KATRİNA KASIRGASI'NIN 16'NCI YIL DÖNÜMÜ

New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası'nın 16'ncı yıl dönümünde, şehri bu defa da Ida Kasırgası vurdu. 2005'te meydana gelen Katrina Kasırgası nedeniyle şehrin yüzde 80'ini su basmış bin 800'den fazla can kaybı yaşanmış, 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.

(İHA)

Son dakika... ABD'yi vuran Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi
Son dakika... ABD'yi vuran Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi
Son dakika... ABD'yi vuran Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi
Son dakika... ABD'yi vuran Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi
Son dakika... ABD'yi vuran Ida Kasırgası'nda can kaybı 4'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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