Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesini, " Rusya'nın uzun zamandır süren ihlallerine" bağlayarak Moskova'yı suçlamıştı. ABD'nin kararına tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin de çekileceğini duyurdu.

PUTİN: BİZDE ÇEKİLECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesini, " Rusya'nın uzun zamandır süren ihlallerine" bağlayarak Moskova'yı suçlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yanıt geldi.

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'yi çiğnediğini, ülkesinin de INF'den çekileceğini duyurdu.

Putin ayrıca, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına, ABD ile silahsızlanma konuşmalarına başlamamalarını da söyledi.

TRUMP YAZILI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Trump, yaptığı yazılı açıklama ile ABD'nin, INF Anlaşması'ndan çekilmesine açıklık getirerek, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD 6 AY İÇİNDE AYRILMIŞ OLACAK

ABD'nin, 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini vurgulayan Trump, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacaklarını belirtti.

"RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR"

"Tüm NATO müttefiklerimiz bu konuda bizi desteklemektedir. Çünkü onlar, Rusya'nın ihlallerinin meydana getirdiği tehdidi anlıyorlar." ifadesini kullanan Trump, ABD'nin 30 yılı aşkın süredir anlaşmaya uyduğunu, fakat artık Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmemesine katlanmayacaklarını kaydetti.

"TEMAS KURMAYA HAZIRIZ"

Nükleer silahların etkili şekilde kontrolü konusunda ilgili tüm ülkelerin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini belirten Trump, "Bu kriterleri yerine getiren silah kontrol müzakerelerini yapmak üzere Rusya ile temas kurmaya hazırız. Daha da önemlisi bu gerçekleşirse belki de tarihte ilk kez (Rusya ile) ekonomik, ticari, siyasi ve askeri düzeyde olumlu ilişkiler geliştirebiliriz. Bu, hem Rusya ve ABD için fantastik, hem de dünyanın kalanı için harika bir şey olurdu." görüşünü dile getirdi.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşmanın bozulması halinde, ABD'nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların kullanılacağı belirtiliyor.

ABD YÖNETİMİ RUSYA'YI, RUSYA YÖNETİMİ İSE ABD'Yİ SUÇLUYORDU

ABD yönetimi, NATO tarafından SSC-8 olarak adlandırılan Rusya'nın yeni orta menzilli Novator 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerken, Moskova yönetimi de ABD'yi, Romanya ve Polonya'da Aegis füze savunma sistemi konuşlandırarak, INF Anlaşması'nı ihlal etmekle suçluyordu.



