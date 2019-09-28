ABD ile ortak 7'nci hava devriyesi gerçekleşti

28.09.2019 11:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları, daha önce 6 defa ortak helikopter uçuşu, 2 kez de kara devriyesi yapmıştı.

GÜVENLİ BÖLGE FAALİYETLERİNDE AMAÇ NE?

Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkelerinden göç eden milyonlarca mülteci, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak olan Güvenli Bölge'ye sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda Türkiye'nin daha fazla mülteciyi ağırlayamayacağını söyleyerek, Güvenli Bölge'ye 3 milyon Suriyelinin dönebileceğini açıklamıştı.