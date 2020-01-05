: Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı

05.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:56

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABC News'e Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Bugün dünyanın daha güvenli bir yer olduğu kesin. İstihbarat kaynakları Süleymani üzerindeydi. İran yönetiminin Trump'ın görüşünü ve mesajını açıkça aldığına şüphem yok" dedi.

Pompeo, ABD hedeflerine saldırıları organize eden karar vericilere yaptıkları saldırıların devam edeceğini de söyledi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE NOTA VERİLDİ

Öte yandan Irak yönetimi, ABD'nin düzenlediği hava saldırıları yüzünden Amerika'nın büyükelçisine nota verdi.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hava saldırılarına karşı açıklamalarda bulunmuştu. Trump, İran'ın bir daha saldırıda bulunduğu zaman ülkeye ait 52 sahayı vurmakla tehdit etmişti. Trump, "Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Haber Videosu