Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son dakika: Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hızla yayıldığı ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde şu ana dek 83 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 1 milyon 450 bini aştı. Ölümcül virüsün ortaya çıktığı Çin'de hayat yavaş yavaş normal seyrine dönerken, salgının yeni merkez üssü olan ABD'de ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE BİN 918 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 918 artarak 12 bin 911'e yükseldi.