Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel

Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, 17 Nisan Cuma günü koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi.

17.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:13
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de, koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi.

VAKA SAYISI 671 BİNİ AŞTI

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 692 artışla 671 bin 425'e, can kaybı 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya ulaştı.

ABD'yi 184 bin 948 vakayla İspanya, 168 bin 941 ile İtalya, 147 bin 113 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 4 ülke olan İspanya, İtalya, Fransa ve 138 bin 273 vakası olan Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

56 BİN 236 HASTA İYİLEŞTİ

ABD'de 3 milyon 420 bin 394 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 497 artışla 56 bin 236'a ulaştı.

Ülke genelinde 109 bin 526 kişinin de virüs nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

İNGİLTERE'DE DE SON RAKAMLAR AÇIKLANDI

Öte yandan, ölümcül salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İngiltere'de de son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576'ya, vaka sayısı ise 5 bin 599 artarak 180 bin 692'ye yükseldi.

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