Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 2 bin 410 arttı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi. Ayrıntılar geliyor...