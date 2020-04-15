Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 2 bin 410 arttı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.
15.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:18
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.
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