Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
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Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı

Son dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya yükseldi.

12.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:17
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) yeni merkez üssü olan ABD'de bilanço her geçen ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e yükseldi.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya, can kaybı ise 1831 artarak 20 bin 608'e çıktı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 166 bin 19 vakayla İspanya ve 152 bin 271 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 130 bin 730 vakayla Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZ NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında, salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte 174 bin 489 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 336 artışla 181 bin 825'e çıktı.

New York'u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 23 bin 605 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 8 bin 650 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1384 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

TOPLAM 32 BİN 110 HASTA İYİLEŞTİ

ABD'de 2 milyon 688 bin 766 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 919 artışla 32 bin 110'a ulaştı.

Ülke genelinde hastanede tedavi altında bulunanların sayısının ise 82 bin 809 olduğu belirtildi.

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