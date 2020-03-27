Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
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Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti

Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülke haline gelen ABD'de vaka sayısı 100 bini aştı. Ülkede, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise bin 536'ya yükseldi.

27.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:34
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının en çok görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 100 bini aştı, ölü sayısı ise bin 536'ya çıktı.

ÖLÜ SAYISI BİN 536'YA ULAŞTI

Dün Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD, bugün de vaka sayısında 100 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dün 69 bin 197 iken, bugün 30 bin 840 artarak 100 bin 37'ye, bin 46 olan ölü sayısı da 490 artarak bin 536'ya ulaştı.

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'yi, 86 bin 498 vakayla İtalya ve 81 bin 340 vakayla Çin izliyor.

EN FAZLA VAKA SAYISI NEW YORK'TA

ABD'deki eyaletlere bakıldığında ise 44 bin 810 vakayla New York açık ara başı çekerken, onu 8 bin 825 ile komşusu New Jersey, 4 bin 459 ile de California takip ediyor.

Vaka sayısı bakımından New York eyaleti tek başına, İtalya, Çin, İspanya ve Almanya dışında dünyadaki bütün ülkelerin önünde bulunuyor.

Ülkede "en fazla can kaybı" yaşanan ilk 3 eyaletin ise 519 ile New York, 147 ile Washington ve 119 ile Louisiana olduğu görüldü.

Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti

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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

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