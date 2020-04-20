Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Güncel

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de ölüm ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a, vaka sayısı ise 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı.

20.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:16
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de, son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Buna göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısıson 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi. Vaka sayısı ise 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı.

VAKA SAYISINDA BİR GÜNDE 24 BİNDEN FAZ ARTIŞ OLDU

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştı.

ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 980 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde 115 bin 990 kişinin hastanelerde koronavirüs tedavisi sürüyor.

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